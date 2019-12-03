Zimbabve'nin kurucu liderinin malvarlığı için başvuru: Mugabe'den geriye sadece 10 milyon dolar mı kaldı?

İki yıl önce protestoları takip eden ordu müdahalesiyle devrilen Robert Mugabe'nin 37 yıllık iktidarı boyunca milyarlarca dolar istiflediği varsayılıyordu. Eylülde 95 yaşında ölmesi sonrası bankadaki 10 milyon doları ve üzerine kayıtlı gözükmeyen bazı malı, mülkü için kızı mahkemeye başvurdu.

Afrika'nın güneyindeki Zimbabve'nin İngiliz sömürge yönetiminden bağımsızlığına ettiği liderliği 37 yıllık iktidarındaki yolsuzluk ve kanunsuzlukların gölgesinde bırakan Robert Mugabe'nin milyarlarca dolar istiflediği varsayılıyordu.

Ancak Kasım 2017'de devrilmesi ve Eylül 2019'da ölmesi sonrası, kurucu liderin vasiyet yazıp varis belirlemediği, en büyük çocuğunun geriye bıraktığı 10 milyon dolar ve bazı mülkler için başvurduğu basına yansıdı.

Zimbabwe's Robert Mugabe 'left behind $10m in cash' https://t.co/ar5rzOtuxh — BBC News (World) (@BBCWorld) December 3, 2019

Mugabe'nin kızı Bona Chikowore'nin babasının mal varlığı için ekimde Yüksek Mahkeme'ye başvurduğunu yazan devlete bağlı The Herald gazetesine göre, başvuru yerel bir bankada yatan 10 milyon dolar, Harare'deki 4 ev, 10 klasik model otomobil, bir çiftlik, bir konak ve bir meyve bahçesini içeriyor.

Oysa Zimbabveliler, yıllardır spekülasyonunu yaptıkları Mugabe'nin servetini milyarlarca dolarla ölçüyorlardı. Geriye hepi topu 10 milyon dolar kalmış gözükse de, varsayılan servetin vergi cennetlerine kaçırıldığı inanışı hakim.

A small window into hw much they stole😱: Mugabe left USD10million in his local account WOW! And his foreign accounts? How much in Grace’s accounts? How about in kids accounts? How much spent over 38years? How much in accounts of his cronies? How much is being stolen right now?😩 pic.twitter.com/KBq2zVAFGv — #ThisFlag E Mawarire (@PastorEvanLive) December 3, 2019

Kalan mal mülklerden biri Harare'nin en moda metindeki Mavi Çatı diye bilinen saray yavrusu.

Mugabe'nin toprak reformu sayesinde ele geçirdiği çok sayıda çiftliğin, eşi Grace ile birlikte yürüttüğü mandıra ve süt ürünleri işletmesinin ve Zimbabve dışındaki mülklerinin bu listede yer almadığı belirtildi.

Zimbabwe: Voilà immense fortune de Mugabé et de Grace dévoilée par un journal localhttps://t.co/rZLdWcE3vf pic.twitter.com/ZzV0EncU67 — Rue80.com (l'info relayée autrement) (@Rue80Com) December 3, 2019

The Herald, ailenin geride vasiyet bulamadığını belirten Mugabe'nin avukatı Terrence Hussein'in Yüksek Mahkeme'ye gittiğini yazdı.

Sözkonusu mal varlığının Zimbabve'nin kurucu liderinin üzerinde gözükmediğini, Mugabe'ye ait olarak kayda geçirilmesini talep eden Hussein, Mugabe'nin tüm mal varlığının belirlenmesinin uzun zaman alacağını söyledi.

Zibabve yasalarına göre vasiyet bırakmadan ölen kişinin mal varlığı, eşi ve çocukları arasında paylaştırılıyor.

Reuters haber ajansı konuyla ilgili soru yönelttiği Hüseyin'den yanıt alamadığını, Chikowore'nin telefonu açmadığını kaydetti.

WikiLeaks'in yayımladığı ABD'nin gizli diplomatik yazışmaları içinde ABD'nin Harare Büyükelçiliği'nin 2001 tarihli telgrafı, Mugabe'nin Zimbabve ve yurtdışında 1 milyar dolardan fazla mal varlığının bulunduğuna dair spekülasyon içeriyordu.

Mugabe'nin dört çocuğu içinden iki oğlunun Güney Afrika gece kulüplerinde en pahalı şampanyaları patlatan ve kendisinden 41 yaş küçük eşinin 'Gucci Grace' lakabının hakkını veren alışveriş çılgınlıklarının görüntüleri, ailenin şatafatlı hayatına dair halka biraz fikir vermişti. 2014 yılında Hong Kong'da 5 milyon dolarlık bir villa üzerinden yaşanan hukuki ihtilaf, ailenin denizaşırı mal mülk aldığının kanıtı olmuştu.

2017'de bitmeyen protestolar sonucunda ordunun ve iktidar partisinin baskısıyla istemeye istemeye istifa eden Mugabe, son günlerinde kendisine verilen emeklilik paketinin Mavi Çatı diye bilinen saray yavrusunu çekip çevirmeye yetmediğinden yakınıyordu.

Bu arada Zimbabve'de yetersiz beslenme alarmı veren BM'ye bağlı Dünya Gıda Programı, Zimbabve'de gıda yardımı yaptığı insan sayısını ikiye katlayarak 4 milyonun üzerine çıkarmayı planladığını, yardım ihtiyacı içinde olanların toplam sayısının ise 8 milyona yaklaştığını duyurdu.