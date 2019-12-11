Mısırlı vaiz: Yatsı namazından sonra Facebook kullanmak günah

Ünlü Mısırlı vaiz Mebruk Atiye, sosyal medyanın kötü kullanımından ve aile kurumunun üzerindeki etkilerinden bahsederek, birçok durumda boşanmalara yol açtığını söyledi.

Bir televizyon programına katılan Atiye, “ Olması gereken, eşlerin birbiriyle oturmasıdır, herkesin ayrı oturup Facebook’una bakması değil” ifadesini kullandı.

“Allah, eşlerin yatsı namazından sonra kendi odalarına girdiğini, oğulları veya kızlarının bile kapıyı çalmadan girmesinin yasak olduğunu söyledi. Bu da önemli bir mesele için ” diyen Atiye, “Allah niye bunu söyledi. Çünkü karısını kucağına almıştır. Yatsı namazından sonra karısını kucağına alan kimse kaldı mı? Herkes artık kendi odasında Facebook’ta takılıyor” diye konuştu.

Atiye, ‘eşlerin arasını bozduğundan dolayı bu saatlerde Facebook kullanmanın günah olduğunu da söyledi.

