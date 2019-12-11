Uluslararası Ceza Mahkemesinden, silahlı Hristiyan grup Anti-Balaka'nın eski liderleri hakkında kovuşturma kararı

UCM tarafından yapılan yazılı açıklamada, mahkemenin iki numaralı ilk derece dairesinin, Anti-Balaka'nın eski lideri Alfred Yekatom ve Patrice-Edouard Ngaissona'nın, insanlığa karşı suç ve savaş suçlarından bazılarını işlemiş olabileceğine yönelik kuvvetli şüphenin varlığı sebebiyle yargılamada kovuşturma safhasına geçilmesine karar verdiği belirtildi.

Açıklamada Yekatom'un, cinayet, tecavüz, işkence, kutsal yapılara saldırı, hürriyeti tahdit, yağma, sürgün etme ve çocuk asker kullanma suçlarından müşterek ve dolaylı fail sıfatıyla, Ngaissona'nın ise belirtilen suçlara yardım etme sebebiyle kovuşturmaya tabi tutulacağı kaydedildi.

Haklarında yakalama kararı çıkartılmasının ardından Yekatom geçen yıl kasımda, Ngaissona da ocakta UCM'ye teslim edilmişti.

OAC'de 2013'te Hristiyan Anti-Balaka ile çoğunluğu Müslüman Seleka grupları arasında çıkan ve iç savaşa dönüşen çatışmalarda, binlerce kişi yaşamını yitirmişti.