Libya müftüsü: Libyalı yetkililer Türkiye'nin askeri desteğini kabul etmeli

Libya Müftüsü Sadık el-Gıryani, “Libyalı yetkililer, Halife Haftar'ı ve başkente saldıran yabancı destekçilerini püskürtmek için acilen Türkiye'nin askeri desteğini kabul etmeli" dedi.

Libya Müftüsü Sadık el-Gıryani, 27 Kasım'da Libya ile Türkiye arasında imzalanan ve iki ülkenin deniz sınırını belirleyen anlaşmadan dolayı memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Sadık el-Gıryani Türkiye'nin asker desteği çağrısını hatırlatarak, “Libyalı yetkililer, Halife Haftar'ı ve başkente saldıran yabancı destekçilerini püskürtmek için acilen Türkiye'nin askeri desteğini kabul etmeli" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türk askeri Libya'ya gider mi?" şeklindeki soruya, "Libya isterse Türkiye bunun kararını kendisi verir, kimseden izin almayız. Türkiye dışına asker gönderilmesi bakımından atılması gereken adımlarımız var. Libya'ya her türlü desteği vermeye hazırız" demişti.