Hafter komutasındaki ordu: Trablus'un kilit bölgelerine girdik

Libya Ulusal Ordusu lideri Sözcüsü Ahmed el-Mismari, yaptığı açıklamada "Trablus'un kilit bölge ve mahallerine girdik. Çatışmalarda onlarca Türk drone'u düşürüldü" dedi.

المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري: قواتنا دخلت إلى مناطق وأحياء رئيسية في العاصمة طرابلس — سكاي نيوز عربية-عاجل (@SkyNewsArabia_B) December 12, 2019

Sky News'in aktardığına göre Mismari, UMH'ye bağlı güçlere silah bırakma ve teslim olma çağrısında bulunarak, 'güvende olacaklarını garanti ettiklerini' belirtti.

Libya Ulusal Ordusu Genel Komutanlığı da açıklamasında "Trablus'un kurtarılmasına dönük operasyonda son aşamaya girdik" ifadelerine yer verdi.

Libya Ulusal Ordusu lideri Halife Hafter, gün içinde Trablus'u Ulusal Mutabakat Hükümeti'nden (UMH) ele geçirmeye yönelik operasyon başlattıklarını açıklamıştı.

Al Arabiya kanalı ise, Batılı diplomatların ülkenin kuzeybatısındaki Cenzur kentinde bir araya geldiğini ve ülkeyi deniz yoluyla terk etmeye hazırlandığını iddia etti.