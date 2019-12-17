Microsoft, Tesla, Apple, Google ve Dell'e Dava: Kongo'daki çocuk ölümlerinden yargılanacaklar

Dünyanın en büyük teknoloji devleri arasında yer alan Google, Apple, Tesla, Microsoft ve Dell hakkında, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde yaşanan trajedik çocuk işçi ölümleri hakkında dava açıldı.

ABD merkezli Uluslararası Hak Savunucuları (IRA) adlı kuruluş, akıllı telefon, elektrikli araba ve bilgisayar teçhizatında kullanılan kobaltın çıkarıldığı madenlerde çalıştırılan bazı çocukların ölmesi ve yaralanmasının ardından mağdur 14 aile adına dava açtı.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre davada, Tesla, Apple, Microsoft ve Dell’in yanı sıra Google’ın çatı kurumu Alphabet gibi teknoloji devlerine suçlamalar yöneltildi.

Dava dilekçesinde söz konusu firmalar, aileler tarafından çocukların ölmesine ya da ciddi derecede yaralanmasına neden olan “zorla çalıştırma” sisteminin parçası olarak nitelendirildi.

Mahkeme belgelerine göre, ailelerinin içinde bulunduğu son derece ağır yoksulluk nedeniyle en küçüğü 6 yaşında bu çocukların işe gitmek için okulu terk etmek ve Britanyalı Glencore firmasının sahibi olduğu madende çalışmak zorunda kaldığı belirtildi. Kobalt kaynaklarının kullanımına dair teknoloji devlerinin toplu halde yargıya taşınmasıyla bir ilk yaşanırken, Washington DC Bölge Mahkemesi’ndeki dava belgelerinde uzuvlarını kaybetmiş ve sakat kalmış çocukların fotoğraflarına da yer verildi.

Şikayet dilekçesinde ayrıca, söz konusu firmaların hepsinin daha güvenlikli koşulları sağlamak için kobalt tedarik zincirini gözden geçirme imkanına sahip olduğu ifade edildi.

Haftada 6 gün mesai, günde 1.5 dolar maaş

Aileleri temsil eden avukatlardan Terrence Collingsworth, Reuters’a yaptığı açıklamada, “Lüks üretim yapan dünyanın bu en zengin firmaları, ucuz kobalt elde etmek uğruna çocukların ölmesine ve sakat kalmasına izin veriyor” dedi.

Haftada 6 gün çalışan çocukların bazılarına günde 1.5 dolar (yaklaşık 9 TL) ödendiği kaydedilirken, Collingsworth “Açlıktan ölmek ya da yiyecek bulmaya çalışırken hayatını riske atmak… Bu insanların önündeki seçenekler bunlar” diye ekledi.

Reuters’ın konuyla ilgili görüş aldığı Dell yetkilileriyse, çocuk işçi çalıştırmada 'asla bilerek işlem yapmadıklarını' savunarak iddialarla ilgili soruşturma açtıklarını kaydetti.