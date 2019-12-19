'Libya, Türkiye'nin askeri destek önerisini kabul etti' iddiası

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin (UMH), Türkiye’yle imzalanan askeri işbirliği muhtırasının yürürlüğe girmesini onayladığı belirtildi. Öte yandan Arap basınında yer alan iddialara göre UMH, Ankara'nın askeri destek önerisini kabul etti.

Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin yaptığı açıklamada, “Bakanlar Kabinesi, acil toplantıda, Türkiye ile güvenlik alanında işbirliğini öngören mutabakat muhtırasının yürürlüğe girmesini onayladı” dendi.

'Trablus, Ankara'nın askeri yardım teklifini kabul etti'

Al-Arabiya televizyonu, Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin, Türkiye’nin askeri yardım teklifini kabul ettiğini belirtti.

Haberde, “Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti, Türkiye’nin askeri ve lojistik destek teklifini kabul etti, çünkü General Hafter’e bağlı güçlerin saldırısını püskürtmeye çalışıyor” dendi.