Hafter'in ordusundan Türk mürettebatlı gemiye müdahale

Libya Ulusal Ordusu'ndan yapılan açıklamada, "Türk vatandaşlarından oluşan mürettebatın kontrolündeki Grenada bandıralı gemi alıkonuldu. Gemi, yükünün kontrol edilmesi ve bu tür durumlardaki genel prosedürün uygulanması için Ras El Hilal Limanı'na çekildi" denildi.

Basına yansıyan haberlerde gemiye Libya Ulusal Ordusu'na ait bir deniz muharebe aracı tarafından ülkenin doğusundaki Derne açıklarında müdahale edildiği belirtiliyor.

Sousse denizcilik şirketine ait olduğu söylenen geminin petrol taşıdığı ifade ediliyor.