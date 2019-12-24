Rusya ve Türkiye, Libya'da çözüme ortak katkı sunma konusunda anlaştı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, dün Moskova'da bir araya gelen Rus ve Türk heyetlerin Libya'daki krizin çözülmesi için ortak katkı sunma konusunda anlaşmaya vardığını açıkladı.

Rus Dışişleri'nin açıklamasına göre görüşmede Rus heyetine Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Türk heyetine ise mevkidaşı Sedat Önal başkanlık etti.

Taraflar, yapılan görüş alışverişi sonucunda Libya'daki krizin en kısa sürede çözümü için katkı sunulması da dahil olmak üzere, Libya sorunuyla ilgili temasların devamı konusunda anlaşma sağladı.