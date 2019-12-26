Erdoğan'dan Tunuslulara sigara eleştirisi: Sizi sevdiğimden söylüyorum, bırakın şunu

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ile ortak basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, salonun sigara kokması üzerine "Tunus heyetine tavsiyem acilen sigarayı bırakın. Bunu sizleri sevdiğim için söylüyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, programında olmadığı halde sürpriz bir şekilde Tunus'a gitmişti.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ile ortak basın toplantısı düzenleyen Erdoğan, salonda sigara kokuları duyunca Tunusluları canlı yayında eleştirdi.

Basın toplantısında konuşmaya başlayan Erdoğan, "Burnuma sigara kokuları geliyor. Sigara dumanı şu anda bayağı bindirdi. Demek ki burada da bayağı sigara içenler var. Onlara da tavsiye ediyorum, bu sigara içimini bıraksınlar. Kendilerini sevdiğim için kurtulmalarını özellikle istiyorum" dedi.

Said: Ya yemek kokusudur ya da Tunus mutfağından gelen zeytinyağı kokusudur

Bunun üzerine Tunus Cumhurbaşkanı Said, “Gösterdiğiniz bu duygular için size teşekkür ederim. Gelen koku, yemek kokusu ve ya saf bir Tunus mutfağından gelen zeytinyağı kokusudur. Herkese afiyet olmasını diliyorum" diye konuştu.