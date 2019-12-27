Trump ile Sisi arasında telefon görüşmesi: 'Libya krizinin çözümü için acil adım atılması gerekli'

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Mısırlı mevkidaşı Abdülfettah Sisi'yle yaptığı telefon görüşmesinde Libya krizi ele alındı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre liderler, krizin çözümü için 'acil adımların' atılması gerektiği konusunda mutabık kaldı.