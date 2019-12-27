IŞİD'den yeni kafa kesme videosu: 'Bağdadi'nin intikamı' diye Nijerya'da 11 Hıristiyanı katlettiler

Nijerya'da kaçırdığı 11 Hıristiyan erkeği kafalarını keserek öldürdüğüne dair video yayımlayan IŞİD, lideri ve sözcüsünün Suriye'de ABD tarafından öldürülmesinin intikamını aldığını savundu.

Noel'in ertesi günü yayımlanan sessiz, Arapça altyazılı videoda, katliam, ABD'nin ekim ayı sonunda Suriye'de öldürdüğünü açıkladığı IŞİD lideri Ebubekir el Bağdadi ile sözcüsü Ebu Hasan el Muhacir'in intikamını alma kampanyasının parçası olarak sunuldu.

56 saniyelik videoda bej üniformalı, siyah maskeli erkekler arkalarına geçtikleri gözleri bağlı rehinelerden en ortadakini silahla vurarak diğerlerini kafalarını keserek öldürürken görülüyor.

Reuters, daha önce izlenilen bir videoya dayanarak, öldürülen rehinelerin Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinin Maiduguri ve Damaturu kentlerinden kaçırılan Hıristiyan siviller olduğunu duyurdu.

Önceki videoda esirlerin Nijerya Hıristiyan Derneği ve Devlet Başkanı Muhammadu Buhari'ye kendilerini kurtarmak için devreye girme çağrısı yaptığı belirtildi.

Nijerya'yı kana ve dehşete bulayan ve "Eğitim haramdır" anlamına gelen Boko Haram örgütünün lideri Ebubekir Şekau, Mart 2015'te IŞİD lideri Ebubekir el Bağdadi'ye biat etmiş ve örgütün adını 'IŞİD'in Batı Afrika eyaleti' (ISWAP) diye değiştirmişti.

Ancak IŞİD'in Ağustos 2016'da Şekau'nun yerine başka lider geçirmeye kalkışıp başarısız olmasının ardından, örgütte bölünme meydana gelmişti.

Eski Boko Haram'ın iki kolu da Nijerya'nın kuzeydoğusunda ayrılıkçı şeriat devleti kurmak için savaşıyor.

Açlığa Karşı Eylem isimli insani yardım örgütü, temmuzda Damasak'ta örgütün bir çalışanı ile iki sürücüsü ve sağlık bakanlığının üç çalışanının kaçırıldığını, cuma günü de altı rehineden beşinin öldürüldüğünü duyurmuştu.

Bu katliamdan da ISWAP sorumlu tutuluyor.