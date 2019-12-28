Hafter'e bağlı güçler: Trablus havaalanına giden yolların kontrolünü ele geçirdik

Libya Ulusal Ordusu basın servisi, Trablus'un güneyinde UMH'ye bağlı güçlerle yaşanan çatışmalara ilişkin açıklamada bulundu.

Trablus havaalanına giden tüm yolları ele geçirdiğini bildiren ordu, Trablus'un ana bölgelerinde kontrolü sağlamak üzere büyük savaşa hazırlandıklarını kaydetti.

Al Arabiya'nın aktardığına göre, yapılan açıklamada "Ordu, başkentin merkezine giden yollarda şiddetli çatışmalardan sonra ilerliyor. UMH, Trablus havaalanına giden yolda yatan cesetleri topladı" ifadeleri yer aldı.

Libya Ulusal Ordusu Sözcüsü Ahmed el-Mismari ise açıklamasında Trablus'taki savaşın devam ettiğini söyleyerek, önümüzdeki birkaç saatin Libya'daki gelişmeleri izleyen herkesi 'şaşırtacağını' belirtti.

Ayrıca UMH, Trablus havaalanı yolunda çatışmaların yaşandığı haberlerini doğrulayarak, Hafter'e bağlı güçlerin iddialarını yalanladı.