Somali'de bombalı saldırı: En az 90 ölü

Somali'nin başkenti Mogadişu'daki bir güvenlik denetim noktasında yerel saatle 08:15’te bombalı yüklü araçla saldırı düzenlendi.

Somali’nin parlamento üyelerinden Abdirizak Mohamed, saldırı neticesinde ölenlerin sayısının 90’ı geçtiği yönünde bilgilendirildiği açıklamasını yaptı.

Twitter hesabından yaptığı açıklamada Mohamed, “Bana iletilmiş olan bilgilere göre saldırı neticesinde 17’si Somali polisi, 73’ü sivil, 4’üyse yabancı ülkelerin vatandaşları olmak üzere 90’ı aşkın kişi hayatını kaybetti. Allah, bu barbarca saldırının kurbanlarına merhamet göstersin” ifadelerini kullandı.

I was informed the death toll stands over 90 including 17 somali police officers, 73 civilians and 4 foreign nationals. May Allah have mercy on the victims of this barbaric attack https://t.co/2c1q4PXE79 — Abdirizak Mohamed MP (@AbdirizakOm) December 28, 2019

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Hayatını kaybedenlerin 2'si Türk

Somali Büyükelçisi ise "2 vatandaşımızı kaybettiğimizi teyit ettik" açıklaması yaptı.

PHOTO of the shell of what is believed to be a college bus that was carrying Banaadir University students. Mayor Omar Filish confirmed that the varsity students were among the dead although their number is not clear. pic.twitter.com/z76jBMG2HR — Radio Dalsan (@DalsanFM) December 28, 2019

​Çavuşoğlu'ndan taziye mesajı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Mogadişu'da meydana gelen hain terör saldırısında hayatını kaybeden 2 vatandaşımıza ve diğer masum Somalili kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Kardeş Somali'nin daima yanında olacağız. Teröre karşı mücadelemiz kararlılıkla devam edecek" ifadelerini kullandı.