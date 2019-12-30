Mısır, "Libya'yı görüşmek üzere" Arap Birliği'ni olağanüstü toplantıya çağırdı

Mısır, Libya’daki son gelişmeleri görüşmek üzere Arap Birliğine olağanüstü toplantı çağrısı yaptı.

Mısır'ın devlet gazetelerinden Ahbar el-Yevm’in haberine göre, Kahire yönetimi "Libya’daki gelişmelerin bölge güvenliğini tehlikeye sokacak derecede değişme ihtimalinden dolayı, ortak bir tutum belirlemek amacıyla" Arap Birliğini olağanüstü toplantıya çağırdı.

Haberde, toplantının hedefinin, "dış müdahalelerden uzak bir şekilde Libya’daki krize siyasi çözüm bulmak olduğu" kaydedildi.

Libya'daki General Halife Hafter, birtakım temaslarda bulunmak üzere Tobruk'taki Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih ile bugün Mısır'a gelmişti.