Libya tezkeresini kınayan Mısır, Türkiye'ye acilen karşılık verilmesi için uluslararası topluma çağrı yaptı

İçsavaş halindeki Libya'da Hafter cephesinin tarafını tutan Mısır, Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne destek için asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kabul edilmesini sert dille kınadı.

Mısır Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'deki Libya tezkeresiyle ilgili açıklama yayımladı.

TBMM'nin tezkereyi onaylamasının sert dille kınandığını belirten açıklamada, 'Türkiye'nin Libya'ya asker konuşlandırmasının Akdeniz bölgesinde istikrarı olumsuz etkileyeceği' dile getirildi.

Kararın Berlin süreciyle ortaya konulan Libya'da çözüm çabalarını olumsuz etkileyeceği öngörüsünü kaydeden açıklamada, Türkiye'nin bu hamlesine acilen karşılık verilmesi için uluslararası topluma çağrıda bulunularak şu vurgu yapıldı:

"Türk meclisinin attığı adımlar, uluslararası kararların ve BM Güvenlik Konseyi’nin Libya’ya yönelik yaptırımları ve silah sevkiyatı ile askeri işbirliğine ambargoyu öngören 2011 tarihli 1970 sayılı kararının ihlalidir."