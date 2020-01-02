Trablus hükümetinden Türkiye'ye 'tezkere' teşekkürü

Libya'da Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) Dışişleri Bakanı Muhmmeed Seyyale, TBMM'de kabul edilen Libya tezkeresinden ötürü Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na teşekkür etti.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Dışişleri Bakanı Muhammed et-Tahir Seyyale ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ile Seyyale telefonda TBMM'den geçen Libya tezkeresini ele aldı.

Seyyale'nin görüşmede Çavuşoğlu'na, Türkiye'nin desteği ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda kabul edilen Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi için teşekkür ettiği bildirildi.