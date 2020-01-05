Eş Şebab, Kenya'da ABD askerlerinin de bulunduğu üsse saldırı düzenledi

Eş Şebab örgütü, Kenya’da ABD askerlerinin de bulunduğu üsse saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu. ABD Afrika Komutanlığı saldırıyı doğrularken, Kenya güvenlik güçleri karşı saldırıda bulunduklarını ve dört saldırganın öldürüldüğünü açıkladı.

El Kaide bağlantılı Eş Şebab örgütü, Kenya'nın Lamu bölgesindeki Manda Körfezi’nde bulunan ve ülke askerleriyle birlikte ABD askerlerini barındıran bir askeri üsse saldırdıklarını duyurdu.

Açıklama yapan örgüt, militanlarının gizlice üsse sızıp saldırdığını belirtti. Üs saldırısının 'başarıyla' gerçekleştiğini iddia eden örgüt, Kenya ve Amerikan birliklerinin ciddi kayıplar verdiğini öne sürdü. Örgüt, savaş uçakları da dahil olmak üzere ABD askeri teçhizatının yok edildiğini iddia etti.

Al-Shabaab has attacked a US military base in Lamu, Kenya.

No news on casualties etc as gunfire exchange continues pic.twitter.com/6KPPRUoacK — Samira Sawlani (@samirasawlani) January 5, 2020

Kenya ordusundan yapılan açıklamada ise, sabaha karşı düzenlenen operasyonla saldırıya karşılık verildiği ve dört saldırganın öldürüldüğü duyuruldu. Kenya ordusu, üssün güvende olduğunu belirterek, saldırı sırasında yakıt tanklarında yangın çıktığını bildirdi. Bir görgü tanığı, üssün üzerinden dumanlar yükseldiğini ifade etti.

ABD Afrika Komutanlığı (AFRICOM), hava üssüne saldırı gerçekleştirildiğini doğrulayarak, durumun izlendiğini belirtti. Açıklamada, Eş Şebab’ın saldırıyı üstlendiği ve gelişmelerle ilgili daha sonra açıklama yapılacağı bildirildi.

U.S. Africa Command acknowledges there was an attack at Manda Bay Airfield, Kenya and is monitoring the situation. Al-Shabaab has claimed responsibility for the incident. As facts and details emerge, we will provide an update. — US AFRICOM (@USAfricaCommand) January 5, 2020

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