Hafter güçleri: Sirte'nin tamamını ele geçirdik

Reuters, Libya Ulusal Ordusu Sözcüsü Ahmed el-Mismari’nin açıklamasına dayandırdığı haberde, Halife Hafter komutasındaki Libya Ulusal Ordusu’nun Sirte'nin tamamının kontrolünü ele geçirdiğini duyurdu.

Habere göre Ahmed el-Mismari, Libya Ulusal Ordusu’nun iyi planlanmış bir operasyon sonucu kentin merkezini 3 saat gibi kısa bir süre içinde ele geçirildiğini söyledi.

Daha önce Libya Ulusal Ordusu’nun Sirte'ye girdiği, limanı ve bazı bölgeleri kontrol altına aldığı duyurulmuştu.

2011'de NATO destekli askeri müdahale sonucunda cihatçılar tarafından devrilen ve linç edilen Libya Devlet Başkanı Muammer Kaddafi'nin doğup büyüdüğü ve öldürüldüğü kent olan Sirte, Trablus ile Bingazi arasında yer alıyor.

Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi'ni destekleyen Hafter güçleri, UMH'nin üslendiği Trablus'u almak için taarruz yürütüyor.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deniz yetki paylaşım ve askeri işbirliği anlaşması imzaladığı UMH'ye destek için "peyderpey" asker gönderdiğini açıklamıştı.