AB ile görüşen UMH Başkanı Serrac: Meşru hükümet olarak herhangi bir ülkeyle mutabakat zaptı imzalama hakkına sahibiz

Brüksel'de AB yetkililerine konuk olan UMH Başkanı, Libya'da savaşan taraflar içinde meşru hükümetin kendileri olduğunu söyledi. AB, UMH ile Türkiye arasındaki anlaşmaları kınarken, Serrac, "Herhangi bir ülkeyle mutabakat zaptı imzalama hakkına sahibiz" dedi.

Libya'da içsavaş sürerken Ankara'nın Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ile iki kritik anlaşma imzalaması tartışmaları beraberinde getirirken, UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es Serrac anlaşmaları savundu.

Ankara ile UMH 27 Kasım'da Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası ve Güvenlik ile Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası imzalamış, ilki iki tarafın Akdeniz'de bir nevi münhasır ekonomik bölge kurmasına, ikincisi Türkiye'den Libya'ya resmen askeri güç gönderilmesine yol açmıştı.

Tobruk'taki Temsilciler Meclisi'ni koruyan General Halife Hafter komutasındaki Libya Ulusal Ordusu (LUO) ile savaş halindeki UMH Başkanı Serrac, bugün Brüksel'de Avrupa Birliği (AB) yetkilileriyle biraraya geldi.

❝Meşru hükümet olarak herhangi bir ülke ile mutabakat zaptı yapma hakkımız var❞#Libya UMH Başkanı Serrac AA'ya konuştu https://t.co/Ac0DJLFirK pic.twitter.com/zGkeqrercY — ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) January 8, 2020

'Hafter'in Trablus taarruzunu durdurun'

Ardından AA'ya açıklamalarda bulunan Serrac, Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı David Sassoli, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ve Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'la görüşmelerinin 'verimli' geçtiğini aktardı. "Yetkililere bütün çerçeveyi çizdik" diye konuşarak şöyle devam etti:

"4 Nisan'dan beri Trablus'a yönelik devam eden saldırıların, askeri yaklaşımda ısrar eden diğer tarafın inanmadığı siyasi süreçten bizi uzaklaştıracağını ifade ettik."

Avrupalı liderlere genel durumu ve halkın sıkıntılarını anlattıklarını aktaran Serrac, "Libya halkının sıkıntılarının acilen sona erdirilmesini istedik" dedi.

"Libya'nın vekalet savaşlarına ve gerginliğe sahne olmasını istemiyoruz" iddiasında bulunan Serrac, uluslararası toplumu, ülkedeki sıkıntıların ve 'meşru hükümetin' bulunduğu Trablus'a yönelik saldırıların sona ermesi için sorumluluk üstlenmeya çağırdı.

Serrac, şunları söyledi:

"Durum gayet açık, saldıran taraf Halife Hafter ve dünyanın tanıdığı bir hükümete saldırıyor, bu hükümet de meşru şekilde kendini müdafaa ediyor. Bu hükümet, kendini savunmak için tüm taraflarla anlaşma yapma hakkına sahip."

'Gizli kapaklı değil, aleni yaptık'

Ankara ile imzalanan mutabakat zaptı ve askeri işbirliği anlaşmasıyla ilgili de şunları dile getirdi:

"Biz meşru bir hükümet olarak herhangi bir ülkeyle mutabakat zaptı imzalama hakkına sahibiz. BM tarafından tanındığımız için bu hakka sahibiz. Bu anlaşmayı gizli kapaklı değil, aleni yaptık. Diğer tarafın yaptığı gibi Rusya'dan paralı asker ya da Sudan'dan Cancavit veya Çadlı muhalifleri getirmedik. Bölge veya dünya ülkelerinden uçak getirip halkı bombalamadık. Biz yaptıklarımızı gizli kapaklı değil, aleni yaptık ve kendimizi savunma hakkımız var. Trablus'a girilemeyecek."