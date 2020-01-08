Rusya: Serrac, Roma’da Conte ve Hafter ile görüşmesini iptal etti

Rus diplomat, Sputnik’e açıklamasında, “Elime geçen bilgiye göre, Sayın Serrac, Hafter ve Conte ile görüşmeyecek. Halihazırda Trablus’a gidiyor” ifadelerini kullandı.

Dengov, “Görüşme, İtalya tarafından yapılan organizasyonun çok kötü olması nedeniyle gerçekleşmeyecek. Birçok nüans her iki tarafla önceden konuşulmalıydı, İtalyanlar bunu yapmadı” dedi.

“Serrac için Libya krizine çözüm arayışında anahtar partnerler Rusya ve Türkiye’dir” diyen Dengov, Ulusal Mutabakat Hükümeti lideri için sadece bu iki ülkenin liderlerinin tutumunun ağırlık arz edeceğini belirterek, “Serrac bu konuda Rusya ve Türkiye liderlerinin görüşüne kulak verecek” diye ekledi.

Askanews, Serrrac’ın önce Brüksel’e gittiğini, ardından Roma’ya geçmeyi planladığını, ama Roma’daki görüşmenin iptal edilmesi nedeniyle Libya’ya dönme kararı aldığını belirtti.

Diğer yandan Conte ve Hafter arasındaki görüşmenin yaklaşık 3 saat sürdüğü bildirildi.