Hafter, Türkiye ve Rusya'nın ateşkes çağrısını reddettiğini açıkladı

Hafter’in yaptığı açıklamada, Libya Ulusal Ordusu’nun Rusya ve Türkiye’nin ateşkes inisiyatifini olumlu karşıladıklarını ancak Trablus’a yönelik saldırılarını sürdürecekleri belirtildi.
Ayrıntılar geliyor..
Libya Ulusal Ordusu lideri Halife Hafter, Türkiye ve Rusya'nın ateşkes çağrısını reddettiklerini duyurdu. Hafter ordusunun Rusya ve Türkiye’nin Libya’da ateşkes çağrısını memnuniyetle karşıladığı, ancak Trablus için çatışmalara devam edeceği belirtildi.
Hafter’in yaptığı açıklamada, Libya Ulusal Ordusu’nun Rusya ve Türkiye’nin ateşkes inisiyatifini olumlu karşıladıklarını ancak Trablus’a yönelik saldırılarını sürdürecekleri belirtildi.
Ayrıntılar geliyor..
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