Hafter, Türkiye ve Rusya'nın ateşkes çağrısını reddettiğini açıkladı

Libya Ulusal Ordusu lideri Halife Hafter, Türkiye ve Rusya'nın ateşkes çağrısını reddettiklerini duyurdu. Hafter ordusunun Rusya ve Türkiye’nin Libya’da ateşkes çağrısını memnuniyetle karşıladığı, ancak Trablus için çatışmalara devam edeceği belirtildi.