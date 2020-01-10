Trablus hükümeti ve BM arasında ateşkes görüşmesi

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) Dışişleri Bakanı Muhammed Seyyale, Birleşmiş Milletler (BM) Libya Misyonu temsilcileriyle Türkiye ve Rusya tarafından yapılan ateşkes çağrısını görüştü.

UMH Dışişleri Bakanlığı, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Seyyale ile Misyon temsilcilerinin Trablus'ta bir araya geldiği belirtildi.

Görüşmede, Berlin'de hazırlığı süren Libya konferansı ile Türkiye ve Rusya'nın ateşkes çağrısına ilişkin konuların ele alındığı kaydedildi.

UMH Devlet Yüksek Konseyi, ateşkes çağrısına olumlu cevap verirken, dost ülkelerin krizin çözümü yönünde attıkları adımları değerli bulduğunu açıkladı.

Öte yandan yine uluslararası kabule sahip UMH Başkanı Fayiz es-Serrac da yazılı mesajında, siyasi çalışmaların yeniden başlaması, savaşın uzaklaştırılması ve Berlin Konferansı sürecine destek olarak ciddi her çağrıyı memnuniyetle karşılayacaklarını duyurmuştu.

Libya Ulusal Ordusu Komutanı Mareşal Halife Hafter'in ise Türkiye ve Rusya'nın ülkedeki taraflara cumartesi gecesinden itibaren geçerli olmak üzere yaptığı ateşkes çağrısını reddettiğini açıklamasının ardından, başkent Trablus'ta patlama sesleri duyulmaya başlamıştı.