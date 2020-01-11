Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti’nden ateşkes şartı

Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanı Fayiz ez-Serrac, ateşkesin sağlanabilmesi için Libya Ulusal Ordusu’nun geri çekilmesinin şart olduğunu söyledi.

Libya'da Birleşmiş Milletler ve Batılı ülkeler tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanı Fayiz ez-Serrac, Trablus’un Libya’da barışçıl çözüm girişimlerini memnuniyetle karşıladığını ancak, ateşkes için Libya Ulusal Ordusu’nun geri çekilmesini şart koştuğunu söyledi.

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile Roma’da yaptığı görüşme sonrasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Serrac, “Rusya ve Türkiye’nin ateşkes girişimlerini memnuniyetle karşılıyoruz. Saldırıyı yürüten karşı tarafın geri çekilmesi şartıyla. Fakat, karşı taraf buna hazır gibi görünmüyor, çünkü farklı bir modus operandi (eylem tarzı) var” ifadelerini kullandı.

Libya'nın doğusundaki silahlı milislerin lideri Halife Hafter, krize çözüm arayışı kapsamında Türkiye ve Rusya'nın Libya'daki taraflara 12 Ocak'tan itibaren ateşkes yapılması çağrısını reddetmişti.

UMH ise ateşkes çağrısını ve krize çözüm için başlatılan diplomatik girişimleri memnuniyetle karşıladığını açıklamıştı.