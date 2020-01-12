Hafter güçleri: Havan mermileri taşıyan İHA düşürüldü

Libya Ulusal Ordusu'ndan (LUO) El Karama operasyon merkezinden yapılan açıklamada, Halife Hafter’in yönetimindeki Libya Ulusal Ordusu’nun havan mermileri taşıyan Türkiye’ye ait bir İHA’yı düşürüldüğü belirtildi.
Ayrıntılar geliyor...
Halife Hafter ordusu, havan mermileri taşıyan Türkiye’ye ait bir insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü duyurdu.
Libya Ulusal Ordusu'ndan (LUO) El Karama operasyon merkezinden yapılan açıklamada, Halife Hafter’in yönetimindeki Libya Ulusal Ordusu’nun havan mermileri taşıyan Türkiye’ye ait bir İHA’yı düşürüldüğü belirtildi.
Ayrıntılar geliyor...
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