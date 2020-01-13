Hafter'in desteklediği Libya Temsilciler Meclisi: Mısır'dan askeri yardım isteyebiliriz

General Halife Hafter tarafından desteklenen Libya Temsilciler Meclisi'nin Başkanı Akile Salih, Mısır parlamentosunda yaptığı konuşmada Mısır ordusundan yardım isteyebilecekleri mesajını verdi.

Salih, "Sizlere cesur bir tutum sergileme çağrısı yapıyorum. Ülkemize dış müdahale olması halinde, Mısır ordusundan müdahil olmasını talep etmek zorunda kalabiliriz" dedi.

Libya'da şu anda iki başlı bir yönetim söz konusu. Bunlardan ilki, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan ve Fayez Al Sarraj liderliğindeki Trablus merkezli Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti. Diğeriyse, BM tarafından tanınmayan, Hafter'e bağlı Libya Ulusal Ordusu tarafından desteklenen Abdullah Abdurrahman el-Tani liderliğindeki Tobruk geçici hükümeti.

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti ile çatışan, ülkenin doğusundaki Halife Hafter güçlerinin kabul etmesiyle ateşkes 12 Ocak’ta saat 00.01'den (TSİ 01:00) itibaren yürürlüğe girmişti.

Libya Ulusal Ordusu Sözcüsü Ahmed Mismari, ateşkes ilanlarının, bunu karşı tarafın da kabul etmesi halinde uygulamaya koyulacağını belirtmişti.

Ülkenin batısını denetimi altında tutan Ulusal Mutabakat Hükümeti de pazar günü yaptığı açıklamada ateşkese uymayı kabul ettiğini duyurmuştu.