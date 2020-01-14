Hafter, ateşkes anlaşmasını imzalamadan Moskova'dan ayrıldı

Libya Ulusal Ordusu Komutanı Halife Hafter, dün yürütülen ateşkes görüşmelerinin ardından Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanı Fayiz es-Serrac'ın kabul ettiği anlaşmayı imzalamadan Moskova'dan ayrıldı.

Bugün Moskova’da yapılan Libya müzakerelerinde belli bir ilerleme sağlandığını belirten Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, tarafların oluşturulan taslak anlaşma metnine olumlu baktıklarını duyurdu.

Ateşkes anlaşması, Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) tarafından kabul görürken, Libya Ulusal Ordusu (LUO) Komutanı Halife Hafter ve beraberindeki heyet, anlaşmayı düşünmek için zaman istedi.

Al Arabiya kanalının aktardığına göre Hafter, geçen saatlerde anlaşmayı imzalamadan Moskova'dan ayrıldı.

مراسل العربية: حفتر يغادر موسكو دون التوقيع على اتفاق وقف النار في ليبيا #العربية_عاجل https://t.co/a1vIGVFnOW — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) January 13, 2020

Sputnik'e konuşan bir kaynak da bilgiyi doğrulayarak "Mareşal Hafter Moskova'dan ayrıldı. Anlaşmayı imzalamadı" ifadelerini kullandı.

​Sosyal medya hesapları tarafından Hafter'in 'Dassault Falcon 900' tipi bir özel uçakla, Şeremetyevo Havalimanı'ndan batı Avrupa istikametine doğru hareket ettiği bilgisi yer verildi.

#Libya crisis / Moscow talks: Haftar leaving ! Did he sign the Russian ceasefire document ? (Can he say ‘no’ to Putin ?) Haftar’s Dassault Falcon 900 departed Moscow Sheremetyevo and currently is flying SW, towards western Europe. pic.twitter.com/6CsEAHfTdz — Yörük Işık (@YorukIsik) January 13, 2020

Al Arabiya, ayrıca Trablus'un güneyindeki Selahaddin bölgesinde UMH ve LUO arasındaki çatışmaların tekrar başladığını bildirdi.

مراسل العربية: تجدد الاشتباكات في منطقة صلاح الدين جنوب العاصمة الليبية طرابلس #العربية_عاجل https://t.co/a1vIGVFnOW — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) January 13, 2020

​Selahaddin ve Ayn Zara bölgelerinde silah seslerinin duyulduğunu belirten kanal, yaşanan kayıplara ilişkin henüz bir bilgi vermedi.