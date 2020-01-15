Mısır polisinden Anadolu Ajansı Kahire ofisine baskın: 4 gözaltı

TSİ 18.00 sularında ofise gelen polis ekipleri, güvenlik kameralarını kapattı ve internet bağlantısını kesti.

Sabah saatlerine kadar ofiste arama yapan güvenlik güçleri, çalışanların pasaport, cep telefonu ve bilgisayarlarına el koyarak, dışarıyla irtibat kurmalarını engelledi.

AA muhabirinin aktardığına göre, arama yapan ekipler, olayın ardından ofise gelen AA avukatına baskının nedeniyle ilgili bilgi vermeyi reddetti.

Daha sonra polisler, avukatı ofisin dışına çıkararak içerideki aramaya devam etti.

Ofisteki AA çalışanı Mısırlı bir kadın gazeteciyi, gece yarısı serbest bırakan polis ekipleri,1'i Türk vatandaşı 4 kişiyi ise ofiste sabah saatlerine kadar alıkoydu.

Söz konusu gazeteciler, günün erken saatlerinde polis tarafından bilinmeyen bir yere götürüldü.

AA Kahire Ofisi Mali ve İdari İşler Sorumlusu Hilmi Balcı’nın yanı sıra Mısır vatandaşı Hüseyin el Kabbani, Hüseyin el Abbas ile Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) çalışanı Abdelselam Muhammed gözaltına alınanlar arasında bulunuyor.

Dışişleri: Mısır'daki ihlallere göz yumulmasının payı var

Dışişleri Bakanlığı'ndan kınama geldi, gözaltına alınanların derhal serbest bırakılması çağrısı yapıldı: "Bu pervasız tutumda basın özgürlüğünde hassas görünen Batılı ülkelerin Mısır'daki ihlallere göz yummasının payı bulunmaktadır."

Altun: Nasıl bir acziyet içinde olduklarını göstergesi

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da şu açıklamayı yaptı: "Mısır makamlarının Türk medyasına yönelik söz konusu düşmanca uygulamalarını kınıyoruz. Mısır’ın darbeci yönetiminin Anadolu Ajansı çalışanlarına yönelik düşmanca girişimi, nasıl bir acziyet içinde olduklarının göstergesidir."

Adalet Bakanı Gül: Pervasız girişimi kınıyorum

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül olaya ilişkin "Mısır'da hukuksuz şekilde gözaltına alınan AA çalışanlarının serbest bırakılmasını bekliyor, bu pervasız girişimi kınıyorum" açıklaması yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AA Genel Müdürü Şenol Kazancı'yı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

TRT Genel Müdürü Eren: Alçakça bir eylem

TRT Genel Müdürü İbrahim Eren ise, "Yapılan saldırı Türk basınına yönelik alçakça bir eylemdir" dedi.

Mısır'ın Ankara maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Mısır'ın Ankara'daki maslahatgüzarı AA Kahire Ofisi çalışanlarının gözaltına alınmasıyla ilgili olarak Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.