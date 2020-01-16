Serrac: Rusya ile Türkiye, krizi çözme çalışmalarında olumlu bir rol oynuyor

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac, Rusya ile Türkiye'nin Libya krizini çözmek için yürütülen çalışmalarda olumlu bir rol oynadığını söyledi.

Ulusal Mutabakat Hükümeti basın servisinden yapılan açıklamaya göre Serrac, bugün Trablus'taki hükümetin siyasi ve askeri temsilcilerine hitap etti.

Ülkedeki krize çözüm bulma çalışmaları hakkında bilgi veren Serrac, Rusya ile Türkiye'nin bu süreçte olumlu rol oynadığını ve Avrupa'nın bundan endişe duyduğunu belirtti.

Avrupa'nın Rusya ve Türkiye'ye bu rolü bizzat kendisinin verdiğinin de altını çizen Serrac, zira Avrupa ülkelerinin Libya'da yaşanan gelişmeler karşısında dokuz ay boyunca hiçbir şey yapmadığını vurguladı.

13 Ocak Pazartesi günü Mevlüt Çavuşoğlu ve beraberindeki heyet, Rus heyeti ve Libya’daki taraflar arasında ateşkes için Moskova'da görüşmeler gerçekleştirmişti.

Rus heyeti ise, Hafter ve Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi'nin Başkanı Akile Salih’i ikna etmeye çalışmıştı. Ancak Hafter, uzun uğraşlar neticesinde oluşturulan anlaşma metnini imzalamamış ve sabah saatlerinde Moskova’yı terk etmişti.

Bugün ise Almanya Dışişleri Bakanı Maasi, "Hafter Libya'da ateşkes anlaşmasına uymaya hazır" açıklamasını yapmıştı.