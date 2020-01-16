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23:21 16 Ocak 2020
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    Libya Temsilciler Meclisi Başkanı: Türkiye'nin müdahalesi olursa hiçbir Arap tereddüt etmeyecek

    © REUTERS /
    Afrika
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    Nisan ayından bu yana Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) kontorlündeki Trablus'a operasyon düzenleyen Libya Ulusal Ordusu (LUO) Komutanı Halife Hafter'i destekleyen Temsilciler Meclisi Başkanı Akila Salih, Libya krizinin nasıl çözülebileceğini Sputnik’e anlattı.

    LUO Komutanı Halife Hafter'in müttefiki, merkezi Tobruk'ta yer alan Temsilciler Meclisi'nin Başkanı Akila Salih, Libya'da yaşanan iç savaşa ve Türkiye'nin olası askeri müdahalesine ilişkin değerlendirmede bulundu.

    Sputnik'in sorularını yanıtlayan Salih, LUO'nun Trablus'a yönelik operasyonunun ülkede askeri yönetim kurmak için yapılmadığını belirtti. Salih, şu açıklamalarda bulundu:

    Moskova’daki görüşmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Anlaşma neden imzalanmadı?

    A. Salih: Görüşmede, bize Rus hükümetinin üzerinde çok çalıştığı sonuç bildirgesi sunuldu. Ancak imzalamadık, çünkü tüm noktaların dikkatlice incelemesi için zaman gerekiyordu. Belgede birçok koşul belirtilmişti. Ayrıca, Türk tarafının varlığı da durumu bulanıklaştırdı.

    Belgeyi incelemek için 48 saat süre istediniz. Bu süre doldu, kararınız nedir?

    A. Salih: Görüşmelerden sonra belgeyi inceleme çalışmasını Mareşal ile henüz görüşemediğimiz için erteledik, hala Mısır’da. Bazı kararların alınabileceği Berlin konferansının da tarihi yaklaşıyor.

    © AP Photo /
    ‘Libya’da Türkiye-Rusya öncülüğünde barış masası kurulup Mısır, Tunus ve Cezayir dahil edilmeli’
    'Türk müdahalesi olursa Mısır ve Cezayir'in yardımına ihtiyacımız olacak'

    Arap Parlamentosu’ndaki konuşmanız sırasında,  Arap ülkelerinin savunulması konusunda ortak bir anlaşma imzalanması gerektiği ve  Mısır tarafına askeri müdahale için olası talepte bulunulmasından bahsettiniz. Bu  konularla ilgili yapılan herhangi bir görüşme var mı?

    A. Salih: Şimdilik askeri yardıma ihtiyacımız yok. Ancak eğer Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tehdit ettiği gibi bir Türk müdahalesi olursa Mısır, Cezayir veya diğer Arap ülkelerinin yardımına ihtiyacımız olacak. İlk tercihimiz elbette Arap ülkeleridir.

    Eğer Türk müdahalesi olursa, Araplardan kimsenin tereddüt edeceğini sanmıyorum. Libya, Mısır, Cezayir ve diğer Arap ülkeleriyle zengin ve onurlu bir işbirliği geçmişine sahiptir. Arapların bu konuda kesin bir tutum alacaklarını düşünüyoruz.

    Halife Hafter - Sergey Lavrov
    © REUTERS / Handout .
    Rus Dışişleri doğruladı: Hafter, ateşkes anlaşmasını imzalamadan ayrıldı
    'Siyasi iktidar değişikliği krizi çözer'

    Yaklaşan Berlin konferansında uluslararası siyasi güçler arasında Libya çatışmasının farklı taraflarını destekleyen bir bölünme bekleniyor. Bu bir anlaşmaya varmayı engeller mi?

    A. Salih: Siyasi iktidar değişikliği krizi çözer. Bugünkü hükümet (UMH) değiştiği anda durum istikrar kazanabilir. Bu hükümet dört yıl boyunca hiç bir şey yapamadı ve bunun yeterli olduğunu düşünüyorum.    

    UMH'nin diğer ülkelerle yaptığı anlaşmalar ne durumda?

    A. Salih: Yasal olarak geçerli değiller. Egemenlikle ilgili kararlar Başkanlık Konseyi ile birlikte alınır, ancak bu yapılmadı. Ayrıca anlaşmalar parlamentonun onayını da almış değil.

    CHP Milletvekili Faruk Loğoğlu
    © AA / Arşiv
    Gözler Libya Konferansı'nda: 'Tek seferlik bir adım olarak görülmemeli'
    'Rusya, krizin çözümünde önemli bir rol oynuyor'

    Rusya'nın Libya krizini çözmedeki rolünü nasıl değerlendiriyorsunuz?

    A. Salih: Rusya, Libya krizinin çözümünde önemli bir rol oynuyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rusya hükümetine sıcak karşılama ve misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum. Çok çaba sarf edildi, ancak Türk politikacıların varlığı durumu zorlaştırdı. Krizin büyümesine yol açtılar ve çözümünde yer almamalılar.

    İtalya birliklerini Libya’ya gönderebileceğini belirtti. Bunun çok taraflı bir müdahalenin başlangıcı olacağını söyleyebilir miyiz?

    A. Salih: Tüm müdahalelere karşıyız. Libyalılar arasındaki çatışma için yabancı ülkelerden yardım isteyemeyiz. (UMH Başkanı Fayiz) Serrac ile Türkiye arasında imzalanan deniz yetki anlaşması İtalya’nın çıkarlarına uymuyor. Yabancı müdahale olması durumunda, Arap kardeşlerimizden yardım isteyeceğiz.

    Etiketler:
    müdahale, Türkiye, Rusya, Ateşkes, Libya Ulusal Ordusu (LUO), Halife Hafter, Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), Libya
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