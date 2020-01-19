Hafter komutasındaki ordunun sözcüsü İHH'yi hedef aldı: 'MİT'in paravanı, cihatçıları destekliyor'

Feldmareşal Halife Hafter komutasındaki Libya Ulusal Ordusu'nun sözcüsü Ahmed el-Mismari, İHH İnsani Yardım Vakfı'nı hedef alarak, "Suriye'de El Kaide'ye desteği kanıtlanmış olan ve cihatçılara silah, lojistik destek ve tıbbi yardım sağlayan İHH, bunların başında geliyor" suçlamasında bulundu.

Libya Ulusal Ordusu (LUO) Sözcüsü Ahmed el-Mismari, Berlin konferansı öncesi basın mensupları karşısında Arapça ve İngilizce dillerinde bir sunum yaparak Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İHH İnsani Yardım Vakfı'nı hedef aldı.

'41 Suriyeli terörist Trablus'tan İtalya'ya geçiş yaptı'

Mismari, "Son 48 saat içerisinde 41'den fazla Suriyeli teröristin Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) destekli insan tacirlerinin yardımıyla Trablus sahillerinden ayrılıp İtalya'ya gittiğini biliyor musunuz? Yakında daha fazlasının gerçekleştirilmesi planlanıyor" ifadelerini kullandı.

'MİT'in paravanı İHH, cihatçıları destekliyor'

Sunumunda İHH'ye yönelik suçlamalarda bulunan Mismari, "Aslında MİT'in paravanı olan Türk STK'ları Türkiye'nin Libya operasyonlarını destekliyor. Suriye'de El Kaide'ye desteği kanıtlanmış olan ve cihatçılara silah, lojistik destek ve tıbbi yardım sağlayan İHH, bunların başında geliyor" diye konuştu.

Sözcü, ayrıca Türkiye'nin Libya topraklarında 'operasyon odaları' kurduğunu öne sürdü. Mismari, iddiasını kanıtlamak üzere sunduğu bir dizi görselin söz konusu operasyon odalarının konumlarına ait olduğunu dile getirdi.

'Türkiye, IŞİD ve El Kaide'nin operasyon üssü oldu'

Mismari, açıklamasında Erdoğan'ı da hedef alarak, "Erdoğan, Kürtleri katletme, kentlerini yok etme, ekonomilerini zayıflatma çabalarında IŞİD ve diğer terör örgütlerini destekledi. Türkiye, tüm IŞİD ve El Kaide üyeleri için bir operasyon üssü oldu. Dolayısıyla asla Türkiye üzerinden Libya'da barışa giden bir yol olamaz" dedi.

Sözcü Mismari, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 'Avrupa'da terörün yayılmasından' sorumlu tutarak, şunları söyledi:

"Binlerce Suriyeli sığınmacıyı satışa çıkardınız. Avrupa'da terörün yayılmasından siz sorumlusunuz ve bunu da Avrupa'daki yüzlerce genci IŞİD ve El Kaide saflarına katarak ve onları savaş sürükleyerek yaptınız."