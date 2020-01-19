Kayıt
18:21 19 Ocak 2020
Canlı Yayın
    Arama
    Libya ordusu sözcüsü Ahmed Mismari

    Hafter komutasındaki ordunun sözcüsü: 'MİT'in paravanı STK'lar cihatçıları destekliyor'

    YouTube.com
    Afrika
    URL'yi kısaltın
    14137
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/images/103465/72/1034657228.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/afrika/202001191041133587-hafter-komutasindaki-ordunun-sozcusu-mitin-paravani-cihatcilari-destekliyor/

    Libya Ulusal Ordusu'nun sözcüsü Ahmed el-Mismari, Türkiye'deki sivil toplum kuruluşlarının MİT şemsiyesi altında bölgedeki cihatçıları desteklediğini belirterek, "Suriye'de El Kaide'ye desteği kanıtlanmış olan ve cihatçılara silah, lojistik destek ve tıbbi yardım sağlayan İmkander, bunların başında geliyor" suçlamasında bulundu.

    Halife Hafter komutasındaki Libya Ulusal Ordusu (LUO) Sözcüsü Ahmed el-Mismari, Berlin konferansı öncesi basın mensupları karşısında Arapça ve İngilizce dillerinde bir sunum yaparak Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve İmkander'i hedef aldı.

    '41 Suriyeli terörist Trablus'tan İtalya'ya geçiş yaptı'

    Mismari, "Son 48 saat içerisinde 41'den fazla Suriyeli teröristin Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) destekli insan tacirlerinin yardımıyla Trablus sahillerinden ayrılıp İtalya'ya gittiğini biliyor musunuz? Yakında daha fazlasının gerçekleştirilmesi planlanıyor" ifadelerini kullandı.

    'MİT'in paravanı olan Türk STK'ları Libya operasyonlarını destekliyor'

    Sunumunda sivil toplum kuruluşlarına (STK) çeşitli suçlamalarda bulunan Mismari, "Aslında MİT'in paravanı olan Türk STK'ları Türkiye'nin Libya operasyonlarını destekliyor. Suriye'de El Kaide'ye desteği kanıtlanmış olan ve cihatçılara silah, lojistik destek ve tıbbi yardım sağlayan İmkander, bunların başında geliyor" diye konuştu.

    Sözcü, ayrıca Türkiye'nin Libya topraklarında 'operasyon odaları' kurduğunu öne sürdü. Mismari, iddiasını kanıtlamak üzere sunduğu bir dizi görselin söz konusu operasyon odalarının konumlarına ait olduğunu dile getirdi.

    'Türkiye, IŞİD ve El Kaide'nin operasyon üssü oldu'

    Mismari, açıklamasında Erdoğan'ı da hedef alarak, "Erdoğan, Kürtleri katletme, kentlerini yok etme, ekonomilerini zayıflatma çabalarında IŞİD ve diğer terör örgütlerini destekledi. Türkiye, tüm IŞİD ve El Kaide üyeleri için bir operasyon üssü oldu. Dolayısıyla asla Türkiye üzerinden Libya'da barışa giden bir yol olamaz" dedi.

    Sözcü Mismari, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 'Avrupa'da terörün yayılmasından' sorumlu tutarak, şunları söyledi:

    "Binlerce Suriyeli sığınmacıyı satışa çıkardınız. Avrupa'da terörün yayılmasından siz sorumlusunuz ve bunu da Avrupa'daki yüzlerce genci IŞİD ve El Kaide saflarına katarak ve onları savaş sürükleyerek yaptınız."

    Etiketler:
    İmkander, IŞİD, Suriye, El Kaide, Avrupa, Libya Ulusal Ordusu, Recep Tayyip Erdoğan, MİT, Halife Hafter, Libya
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Yarışmanın Karanlık Sular kategorisinde birinci seçilen Fabien Michenet'in fotoğrafı.
    2019 Okyanus Sanatı Sualtı Fotoğraf Yarışması'nın kazananları
    Yeni yılınız kutlu olsun!
    Yeni yılınız kutlu olsun
    İnfografik
    Türk Akım doğalgaz boru hattı
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet