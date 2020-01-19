Serrac'dan Libya'ya askeri müdahale çağrısı: Sivilleri korumak için uluslararası bir koruma gücü gerekecek

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanı Fayiz es-Serrac, bugün Berlin'de düzenlenecek olan Libya konulu konferansa ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Die Welt gazetesine röportaj veren Serrac, "Halife Hafter saldırılarını sona erdirmezse, uluslararası toplumun Libya'daki sivil nüfusu korumak için ülkeye uluslararası bir koruma kuvvetiyle müdahale etmesi gerekecek" dedi.

'Memnuniyetle karşılayacağız'

UMH Başkanı, "Bir koruma kuvvetinin gelişini, bir hükümet olarak korunmamız gerektiğinden değil, 9 aydır sürekli bombardıman altında olan sivil nüfusu korumak için memnuniyetle karşılayacağız" ifadelerini kullandı.

Bu silahlı misyonun Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde olması gerektiğini vurgulayarak, Avrupa Birliği, Afrika Birliği veya Arap Birliği'nin de buna katılacak taraf olup olmayacağının belirlenmesi gerektiğini söyledi.

Serrac'ın önerisi, geçen günlerde Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell tarafından da dile getirilmişti.

Bununla birlikte öneri, Reuters haber ajansı tarafından sızdırılan Berlin konferansının 6 sayfalık taslak metninde de yer almıştı. Reuters'a konuşan diplomatlar, ateşkes gözetiminin Libya'daki mevcut BM misyonunu güçlendirmeyi veya Rusya, Türkiye veya diğer ülkelerden askerlerin konuşlandırılmasını içerebileceğini söylemişti.

'AB, Libya'daki sorunlarla yüzleşmedi'

Diğer yandan Serrac, AB'nin Libya'ya yönelik tutumunu eleştirerek, "Maalesef, Avrupa Birliği'nin rolü şimdiye kadar çok mütevazı oldu" dedi.

UMH Başkanı, "Bazı AB ülkelerinin Libya ile özel bir ilişkisi olmasına, komşu olmamıza ve birçok ortak çıkarımız olmasına rağmen Libya'daki sorunlarla yüzleşmediler" diye kaydetti.

Berlin, bugün Libya'daki taraflar arasında yaşanan askeri çatışmanın çözümü için çok sayıda ülkeden temsilcinin katıldığı bir konferansa ev sahipliği yapacak.

Konferansa Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da katılacak.