UMH Başkanı Serrac: Hafter'le bir daha masaya oturmayacağım

UMH Başkanı Fayiz es-Serrac, Berlin Konferansında gündeme gelen ateşkese bağlı kalacağını, ancak LUO Komutanı Halife Hafter’le doğrudan görüşmelerde bulunmayacağını söyledi.

Berlin'de Reuters'e konuşan Serrac, "Benim için çok açık… Diğer tarafla bir daha masaya oturmayacağız” dedi.

Geçen hafta iki taraf Rusya ve Türkiye'nin girişimiyle ateşkes ilan etmişti.

LUO, Berlin Konferansı öncesinde Libya'nın doğusundaki boru hatlarını bloke ederek ülkenin petrol ihracatını durdurmuş, bunun üzerine Libya’nın Ulusal Petrol Şirketi olağanüstü hal ilan etmişti.

Serrac, abluka kaldırılmazsa Libya’nın 'felaketle' karşı karşıya kalacağını savundu ve uluslararası toplumu bunu konuda Hafter’e baskı uygulamaya çağırdı.

Berlin'deki konferansta kabul edilen metinde Libya'daki tüm etnik, mezhepsel ve siyasi grupların ülkenin doğal kaynaklarına erişimi olması gerektiğine dair bir madde de yer aldı.

Serrac, Hafter'in limanlardaki blokajın kaldırılması için kâr paylaşımı şartını kabul etmeyeceklerini söyledi.