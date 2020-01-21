Cezayir ile Fransa'dan Libya'daki ateşkese destek açıklaması

Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Bukadum, ülkeye resmi ziyarette bulunan Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Le Drian, "Her iki ülke, Libya'da kalıcı bir ateşkesin sağlanması için ortak çaba göstererek, taraflar arasında siyasi müzakereleri yeniden başlatmaya çalışacak" dedi.

Bukadum ise Cezayir-Fransa ilişkilerinin üst düzey istişareler yoluyla yeni bir ivme kazandırılması konusunda Le Drian ile mutabık kaldıklarını belirtti.

Cezayirli Bakan ayrıca Fransız mevkidaşıyla, Berlin Konferansı sonuçları doğrultusunda Libya'da ateşkese destek verdiklerini ifade etti.