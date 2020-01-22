Hafter komutasındaki ordu, Trablus ve çevresini uçuşa yasak bölge ilan etti

Halife Hafter komutasındaki Libya Ulusal Ordusu'nun (LUO) Sözcüsü Ahmed el-Mismari, sahadaki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunarak Türkiye'ye suçlamalar yöneltti.
Address Libya'nın haberine göre Mismari, yaptığı açıklamada Trablus ve çevresini uçuşa yasak bölge ilan ettiklerini belirterek, Trablus'ta bulunan Mitiga Havaalanı'nın LUO hedeflerine yönelik saldırılarda 'fırlatma rampası' olarak kullanıldığını öne sürdü.
Mismari, "Kuvvetlerimize saldırmaya çalışan bir Türk uçağını imha ettik ve bu ateşkes anlaşmasının ihlalidir" diye konuştu.
Sözcü, ayrıca "Mitiga Havaalanı'ndan ayrılan sivil veya askeri uçaklar hedef alınacak, bu son uyarımız" ifadelerini kullandı.
#عاجل | الناطق العسكري :سيتم استهداف أي طائرة مدنية أو عسكرية تخرج من مطار معيتيقة وهذا تحذيرنا الأخير #العنوان #ليبيا #اخبار_ليبيا#العنوان #ليبيا #أخبار_ليبيا pic.twitter.com/iktpNXbqOy— صحيفة العنوان الليبية (@address_libya) January 22, 2020
Almanya'nın başkenti Berlin'de 19 Ocak'ta uluslararası toplumun katılımıyla düzenlenen Libya Konferansı'nda taraflar sahadaki ateşkese bağlı kalınacağı vaadinde bulunmuştu.
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