Hafter komutasındaki ordu, Trablus ve çevresini uçuşa yasak bölge ilan etti

Halife Hafter komutasındaki Libya Ulusal Ordusu'nun (LUO) Sözcüsü Ahmed el-Mismari, sahadaki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunarak Türkiye'ye suçlamalar yöneltti.

Address Libya'nın haberine göre Mismari, yaptığı açıklamada Trablus ve çevresini uçuşa yasak bölge ilan ettiklerini belirterek, Trablus'ta bulunan Mitiga Havaalanı'nın LUO hedeflerine yönelik saldırılarda 'fırlatma rampası' olarak kullanıldığını öne sürdü.

Mismari, "Kuvvetlerimize saldırmaya çalışan bir Türk uçağını imha ettik ve bu ateşkes anlaşmasının ihlalidir" diye konuştu.

Sözcü, ayrıca "Mitiga Havaalanı'ndan ayrılan sivil veya askeri uçaklar hedef alınacak, bu son uyarımız" ifadelerini kullandı.

​Almanya'nın başkenti Berlin'de 19 Ocak'ta uluslararası toplumun katılımıyla düzenlenen Libya Konferansı'nda taraflar sahadaki ateşkese bağlı kalınacağı vaadinde bulunmuştu.