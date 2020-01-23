Hafter komutasındaki ordunun tehdidinin ardından Mitiga Havaalanı'na uçuşlar durduruldu

Feldmareşal Halife Hafter komutasındaki ordunun, başkent Trablus ve çevresini 'uçuşa yasak bölge' ilan ederek bölgeye yaklaşan sivil ve askeri uçakları vurma tehdidinde bulunmasının ardından Uluslararası Mitiga Havaalanı'nda uçuşlar durduruldu.

Mitiga Havaalanı İdaresi'nin Facebook sayfasından yapılan açıklamada, havaalanındaki uçuşların bir sonraki emre kadar durdurulduğu belirtildi.

Açıklamada, seferlerin bugünden itibaren Misrata Havaalanı'na kaydırılacağı kaydedildi.

Halife Hafter komutasındaki Libya Ulusal Ordusu Sözcüsü Ahmed el-Mismari, dün sosyal medya hesabı üzerinden yayımlanan basın toplantısında, başkentin 120 kilometre güneyindeki Giryan kentinden, 90 kilometre güneydoğusundaki Terhune kenti ve başkentte Mitiga Havaalanı'nın da içinde yer aldığı Trablus sahiline kadar uzanan alanı, uçuşa yasak bölge ilan ettiklerini duyurmuştu.