Parlamento, Burundi liderini ihya etti: Lüks villa, 530 bin dolar ve 'yüce lider' unvanı

Burundi parlamentosu, görevi bırakmaya hazırlanan Devlet Başkanı Pierre Nkurunziza'ya 530 bin dolar ödenmesine, lüks bir villa tahsis edilmesine ve ‘yüce lider’ ilan edilmesine karar verdi.

Burundi’de, mayıs ayında görev süresi dolacak Devlet Başkanı Pierre Nkurunziza'yı ‘ihya edecek’ bir dizi karar alındı.

Parlamentoda sadece iki vekilin karşı çıktığı ancak 98 vekilin onaylandığı yasaya göre; Nkurunziza'ya ömür boyu maaş bağlanacak, 530 bin dolar ödenecek, lüks bir villa tahsis edilecek ve ‘yüce lider’ unvanı verilecek.

Yasa aynı hakları eski başkanlara da tanıyor ancak ‘demokratik yollarla seçilmiş olma’ şartını koşuyor. ‘Emekli başkanlar’ ayrıca, yedi yıl boyunca görevdeki başkan yardımcısına tanınan haklardan faydalanacak ve hayatı boyunca bir milletvekili kadar maaş alacak.

Yasa, onaylanması için bakanlar kuruluna gönderildi.

'En azından bir daha aday olmayacak'

Oylama sırasında parlamentoya hitap eden Adalet Bakanı, "Bir grup politikacının fikir birliğiyle göreve getirilen bir cumhurbaşkanı, demokratik yollarla seçilmiş bir cumhurbaşkanıyla aynı saygıyı görmez” dedi.

Yasa ‘aşırılığıyla’ her ne kadar büyük tepki çekse de bir diplomat, Pierre Nkurunziza'nın bir kez daha aday olmayacağını sağlaması nedeniyle bunu olumlu karşıladı. 2018 yılında kabul edilen yasa, Nkurunziza'nın 2034’e kadar görevde kalmasına olanak sağlıyordu.

2015 yılında Nkurunziza üçüncü kez başkan seçilince Burundi’de anayasal kriz patlak vermişti. Muhalefetin protestolarının ardından sokaklarda çatışmalar yaşanmıştı.

Hutu isyancılarının eski lideri olan Nkurunziza, iç savaşın sonlanmasının ardından 2005'te devlet başkanı seçilmiş ve ülkede demokratik yollarla göreve gelen ikinci lider olmuştu.

Birleşmiş Milletler’in (BM) görevlendirdiği bir komisyon geçen yıl işkence, keyfi gözaltı, yargısız infaz ve cinsel şiddete işaret ederek hükümeti insan haklarını ihlalle suçlamıştı. Hükümet ise bunu reddetmişti.

BM Dünya Gıda Programı'na göre 10 milyon nüfusa sahip Burundi’de halkın yüzde 65'i yoksulluk içinde yaşıyor, nüfusun yarısının gıda güvenliği bulunmuyor.