Erdoğan: Libya'da akan kanın durması için mücadele etmeyi sürdüreceğiz

Libya ile ilgili girişimlerde bulunan AK Parti Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir'i ziyaret etti. Erdoğan Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun ile bir dizi anlaşma imzalayıp ortak basın toplantısı düzenledi.

Ortak basın toplantısı öncesi Erdoğan ile Tebbun, iki ülke arasında Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Kurulması Hakkında Anlaşma'yı imzaladı.

Basın toplantısında Erdoğan şöyle konuştu:

* Türkiye Cezayir'in geleceğini kendi geleceğinden ayrı görmemektedir. Ülkemiz ve Cezayir arasındaki geçmişi 5 asra dayanan ortak tarih ve derin kardeşlik ve dostluk bağlarından güç alarak ikili ilişki ve işbirliğimizi her alanda daha ileriye taşımak inancındayız. Cezayir'deki yatırımlarımızın tutarı 3,5 milyar doları bulmuştur. Bu, girişimcilerimizin Cezayir'e olan güveninin ifadesidir.

* Görüşmelerimizin siyasi ,askeri ve ticari, kültürel boyutları vardı. Geniş bir değerlendirme yaptık. Bugün ülkelerimiz arasında yüksek düzeyli işbirliği imzalarını attık. Aziz kardeşim Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'u ülkemize de davet ettik ve bu toplantıyı en kısa zamanda Türkiye'de de yapmayı planladık. Afrika kıtasındaki en büyük ikinci ortağımız olan Cezayir'le ticaret hacmimizi 5 milyar dolara çıkarmayı aramızda değerlendirdik.

* Aramızdaki ilişkileri ülkelerden birini pazar olarak görerek değil. Kazan-Kazan politikası gereği ilişkilerimizi geliştiriyoruz. Yeni ortaklıklar, yeni istihdamlar doğrultusunda iş adamlarımızı teşvik ediyoruz.

* Cezayir'de yeni vize merkezleri açarak Cezayirli kardeşlerimize Türkiye'ye ziyaretlerini kolaylaştırıyoruz. Yeni vize merkezleri kurarak Cezayirli gençlerin Türkiye'ye ziyaretleri ve seyahatlerini genişletiyoruz. Belli kategorilerde vizeyi ahiren kaldırdık. Ayrıca güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla savunma sanayi işbirliklerini de araştırmaya devam kararı aldık.

* Cezayir, gerek coğrafi konumu, gerekse de bölge tecrübesiyle en önemli ülkelerinden biri. Türkiye'nin Libya'da barış ve istikrar sağlanmasından başka bir gayesi yoktur. Libya'da kardeş kanının akıtılmasına ve meşru hükümetin hilafına dış müdahalelerle göz yummamız ise mümkün değildir. Ateşkesin sağlanması ve Birleşmiş Milletler öncülüğünde Libyalılar tarafından sahiplenilen siyasi sürece desteğimiz tamdır.

* Libya'da askeri çözümlerle sonuç alınamayacağını başından beri vurguluyoruz.

* Libya'da akan kanın durması için mücadeleyi sürdüreceğiz.

* Libya'nın terör örgütlerinin ve savaş baronlarının oyun sahası haline gelmesine izin verilmemeli.

* Saldırgan tarafı ödüllendiren, uzlaşı ve barıştan yana olanları cezalandıran bir yaklaşım Libya'nın felaketi olacaktır.

* Uluslararası toplum Suriye'den sonra Libya'da da iyi bir sınav verememiştir.

* Türkiye olarak elimizdeki tüm imkanlarla Libyalı kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.

Ardından Tebbun konuştu:

* Erdoğan ile ticaret hacmimizi 5 milyar doların üstüne çıkarma hedefinde mutabık kaldık.

* Libya'da beraber hareket etmek için anlaştık.