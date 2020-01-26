Hafter liderliğindeki Libya Ulusal Ordusu'nun sözcüsü: Libya krizinin çözümü siyasi değil ancak silah yoluyladır

Libya Ulusal Ordusu sözcüsü Ahmed el-Mismari, bugün Misrata kenti yakınlarındaki bir bölgeye düzenledikleri saldırının savunma amaçlı olduğunu söyleyerek, “Libya’daki sorunun çözümü siyasetle değil ancak silah yoluyladır” ifadesini kullandı.

Halife Hafter liderliğindeki Libya Ulusal Ordusu'nun sözcüsü Mismari, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Berlin’de yapılan ateşkes çağrılarına rağmen Misrata’nın güneydoğusundaki Ebu Kıreyn bölgesine düzenledikleri saldırının 'burada yaşanan askeri hareketliliğe karşı önleyici bir operasyon olduğunu' belirtti.

Mismari, Libya krizine yönelik uluslararası girişimlere değinerek, “Libya’daki sorunun çözümü siyasetle değil ancak silah yoluyladır” ifadesini kullandı.

Berlin Konferansı sonuç bildirgesine göre, Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ve Tobruk merkezli Libya Hükümeti tarafından beşer temsilcinin Cenevre’de, BM himayesinde buluşacağı 5+5 askeri komitesinin bu hafta toplanması bekleniyor.