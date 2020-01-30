Libya Ulusal Ordusu, Trablus’a geldiği iddia edilen Türk askeri teçhizatını görüntüledi

Hafter liderliğindeki Libya Ulusal Ordusu sözcüsü Ahmed el-Mismari, Türk gemileriyle Trablus limanına ulaştırılan askeri teçhizat ve diğer yüklerin olduğu iddia edilen videoyu paylaştı.

El-Mismari, Facebook hesabından paylaştığı birkaç fotoğraf ve bir videonun yanı sıra, Libya Ulusal Ordusu’nun, “28 Ocak Salı günü Türk gemiden Trablus limanına indirilen kargoyu takip ettiğini” yazdı.

Sözcü, “Libya Arap Silahlı Kuvvetleri Başkomutanlığı, Türk işgalinin tüm uluslararası yasa ve kurallarını ve batı bölgesindeki ateşkesi ihlal ettiğini doğruluyor” diye ekledi.

Telefonla kaydedildiği tahmin edilen videoda, bir geminin içinde, piyade araçlarını ve kundağı motorlu topları andıran askeri teçhizat, askeri kamyonlar ve elektrik jeneratörleri dahil çeşitli ekipmanlar görülüyor.

Ayrıca fotoğraflarda, geminin kendisi ve yük bölümünde bulunan siyah ambalajlı ve numaralandırılmış kutular yer alıyor.

El-Hadas televizyonu, dün, Türk savaş gemilerinin, Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin kontrolündeki bölgeye asker ve askeri teçhizat indirdiğini iddia etmişti.