Libya UMH Dışişleri Bakanı: Serrac, Rusların davasına müdahale etmiyor

Rusya Ulusal Değerleri Koruma Vakfı, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz es-Serrac'a Berlin'de üstlendiği yükümlülükleri yerine getirme ve Trablus yönetimi tarafından gözaltına alınan 2 Rusya vatandaşını serbest bırakma çağrısı yapmıştı.

Sputnik'e konuşan Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Dışişleri Bakanı Muhammed Taha Siala, Rusya'dan Serrac'a yapılan çağrıya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Siala, "Fayiz Serrac, yargının işine karışmıyor. 2 Rusya vatandaşı hakkında soruşturma yürütülüyor. Soruşturma tamamlandığında, yargı makamları açıklayacaktır" dedi.

Temmuz ayında Libya'daki seçimlere müdahale etme girişiminde bulunmakla suçlanan Maksim Şugaley ve Samer Hasan Ali Sueyfan adlı Rusya vatandaşları Trablus'ta gözaltına alınmıştı.