AB'li Korgeneral Pulkkinen: Libya'daki durum, Suriye senaryosuna doğru ilerliyor

Avrupa Birliği (AB) Askeri Karargah Direktörü Korgeneral Esa Pulkkinen, Libya gerilimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Carnegie Vakfı'nda konuşan Pulkkinen, "Libya'da feci bir durum söz konusu. Bu, yeni dünya düzeninin nasıl istikrarsızlaşabileceğinin kanıtı. Bu süreç Suriye'de başladı. Bazı liderler, Suriye'de Batı tarzı kurumlar kurmak yerine Ortadoğu'nun bir bölümünün geleceğine karar vermeye kalkıştı. Şu anda aynı durum Libya'da tekrarlanıyor ve oradaki aktörler Rusya ve Türkiye" dedi.

Pulkkinen, Libya'daki durumun Avrupa-Atlantik ülkeleri için endişe kaynağı olduğunun altını çizdi.

Afrika'nın AB'nin sorumluluk bölgesi olduğunu kaydeden Pulkkinen, "ABD'li dostlarımızla istikrar kuşağı kurmaya çalışıyoruz. Bölgede teröristlerin eylemleri artıyor" diye ekledi.