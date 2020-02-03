Hafter'in sözcüsünden suçlama: Türkiye, 2 bin Nusra Cephesi militanını Libya'ya taşıdı

Halife Hafter komutasındaki Libya Ulusal Ordusu Sözcüsü Ahmed el-Mismari, haftalık basın toplantısında ateşkese dair değerlendirmelerde bulunarak tekrar Türkiye'yi hedef aldı.

Ülkede ilan edilen ateşkese ilişkin, "Barışçıl bir çözüme olanak sağlamak ve düşmanı uluslararası toplum önünde teşhir etmek için ateşkes taahhüdünde bulunduk" diyen Mismari, Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) tarafından yapılacak 'herhangi bir ateşkes ihlaline yanıt vermeye hazır olduklarını' kaydetti.

Sözcü, açıklamasında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alarak, "Erdoğan, terör operasyonları yürütmek için Müslüman Kardeşler'in silahlı koluna dönüşen bir güvenlik şirketi kurdu" dedi.

Sky News kanalının aktardığına göre, "Erdoğan, kurduğu güvenlik şirketleri vasıtasıyla uluslararası bir terör şebekesini kontrol ediyor" ifadelerini kullanan sözcü, Türkiye'nin Müslamn Kardeşler bağlantılı grupları Suriye'den Libya'ya taşıdığını ileri sürdü.

Mismari, "Türkiye, 2 bin Nusra Cephesi militanını Suriye'den Mitiga Havaalanı aracılığıyla Libya'ya taşıdı" iddiasında bulundu.

المسماري: تركيا قامت بنقل ما يصل إلى 2000 عنصر من جبهة النصرة إلى ليبيا عبر مطار معيتيقة — سكاي نيوز عربية-عاجل (@SkyNewsArabia_B) February 3, 2020

Ülkeye getirilen militanların Suriye, Irak ve Libya uyruklu olduklarını öne süren Mismari, "Erdoğan, 18 bin teröristi Libya'ya getirmeyi hedefliyor" diye konuştu.

Hafter'in sözcüsü, ayrıca Libya'ya getirilen militanların Avrupa'ya geçmeyi amaçladığını öne sürdü.