Trablus hükümeti lideri Serrac: Hafter'e destek veren dış müdahaleler sürüyor

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz es-Serrac, Libya Ulusal Ordusu Komutanı Halife Hafter'e destek veren dış müdahalenin devam ettiğini ve bu durumun Berlin Konferansı kararlarının ihlali olduğunu öne sürdü.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanlık Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre Başbakan Fayiz es-Serrac, başkent Trablus'ta Almanya Dışişleri Bakanlığı heyeti ile bir araya geldi.

Görüşmede Serrac, Libya Ulusal Ordusu Komutanı Halife Hafter'in, uluslararası alanda güçlü bir tavır ortaya konulamamasından aldığı cesaretle Berlin Konferansı'ndan çıkan kararlara uymadığını ileri sürdü.

Hafter'in daha önce de barış için ortaya atılan tüm girişimleri boşa çıkardığını iddia eden Serrac, "Bu ihlallerin devam etmesi, bizi muhtemel bir diyaloğa katılım konusunu yeniden gözden geçirmeye itebilir" dedi.

Libya Ulusal Ordusu'na silah aktarımının sürdüğünü ve bu durumun Berlin Konferansı'nda alınan kararlara aykırı olduğunu söyleyen Serrac, "Hafter'e destek veren dış müdahaleler sürüyor" diye konuştu.

Serrac, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Libya krizine barışçıl çözüm bulmak için sarf ettiği çabaları ise takdirle karşıladıklarını ifade etti.

Almanya heyeti de Berlin Konferansı'nda alınan kararların uygulanması ve Libya'da istikrar ile güvenliğin sağlanması için UMH ile çalışmak istediklerini aktardı.