Beşir gitti, kriz devam ediyor: Sudan'da halk, ekmek ve yakıt krizini protesto etti

Sudan polisi, kuzey ve güney kentlerinde ekmek ve yakıt krizini protesto eden eylemcilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Atbera ve Kusti kentlerinde toplananlar, ekmek ve yakıt krizini protesto etti. Göstericiler, krizin çözülmesi ve sivil vali atanmasını talep etti.

Lastik yakan, barikatlar kuran ve bazı ana caddeleri trafiğe kapatan gruptakiler ile polis arasında zaman zaman arbede yaşandı. Polis, kontrol altına almakta zorlandığı göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Çok sayıda gösterici atılan gazlardan etkilendi.

Başkent Hartum'da da dün benzer gösteriler düzenlenmişti.

Nakit sıkıntısı ve başkente yakıt taşıyan hattaki arıza sebebiyle piyasaya yakıt ve un tedarikinin düzenli yapılamadığı Sudan’da, yaklaşık bir haftadır fırınlarla akaryakıt istasyonları önünde uzun kuyruklar oluşuyor. Benzin sıkıntısı nedeniyle toplu ulaşımda ciddi sorunlar yaşanıyor.

Ordunun Beşir yönetimine müdahalesiyle sonuçlanan protestolar da hayat pahalılığı nedeniyle başlamıştı

Güney Sudan’ın 2011’de referandumla ayrılmasının ardından petrol gelirlerinin yüzde 80’ine yakınını kaybeden Hartum hükümeti, o dönem girdiği ekonomik krizden henüz kurtulamadı.

Sudan'da 19 Aralık 2018'de ülkenin kuzeydoğusundaki Atbera kentinde hayat pahalılığı nedeniyle başlayan gösterilerin ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesi üzerine, ordunun 11 Nisan 2019'daki müdahalesiyle 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.