Hafter: Libya bütün milislerden temizlenmediği sürece daimi ateşkes olmaz

Libya Ulusal Ordusu lideri Halife Hafter, Bingazi kentindeki Kiş Meydanı'nda konuşma yaparak ülkedeki ateşkes sürecine dair değerlendirmede bulundu.
Hafter, "Trablus'u ele geçirmemiz an meselesi, bütün ülke milislerden tamamen temizlenmediği sürece Libya'da daimi barış ve ateşkes olmaz" ifadelerini kullandı.
Trablus'ta kontrolü sağlayana kadar belirli prensipler üzerinde anlaşmanın da mümkün olmayacağını dile getiren Hafter, Türkiye'nin Libya'ya paralı asker gönderdiğini belirtti.
Cenevre'de Libya krizine çözüm amacıyla düzenlenen 5+5 formatındaki askeri komite toplantılarının ilk turu geçen hafta sona ermişti.
Birleşmiş Milletler (BM) Libya Destek Misyonu (UNSMIL), Libyalı tarafların, 12 Ocak'ta başlayan ateşkesin devam etmesinin önemli olduğu konusunda mutabık kaldığını duyurmuştu.
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