Libya Ulusal Ordusu: Hafter ve ABD’nin Libya büyükelçisi çözüm sürecini görüştü

Halife Hafter liderliğindeki Libya Ulusal Ordusu, Hafter ve ABD’nin Libya Büyükelçisi Richard Norland’ın bir araya gelerek, Libya krizinin çözümünü ele aldıklarını duyurdu.

Libya Ulusal Ordusu basın dairesinin Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, Ulusal Ordu'nun başındaki General Halife Hafter ve ABD’nin Libya Büyükelçisi Richard Norland’ın bir araya gelerek, Libya krizinin çözümünü ele aldıkları kaydedildi.

Açıklamada, “Görüşme sırasında uluslararası gündeme dahil olan Libya çözüm süreci, Ulusal Ordu’nun terörle mücadeledeki rolü, ayrıca ülkenin güvenlik ve egemenliğinin sağlanması konuları ele alındı” ifadelerine yer verildi.

ABD’nin Libya Büyükelçiliği’nin Twitter hesabından yapılan paylaşımdaysa, “Büyükelçi, General Hafter’in duyurduğu daimi ateşkes taahhüdüne dikkat çekti, ayrıca Berlin’deki uluslararası konferansına katılan ülkelerin gerginliğin tırmanmasını önleme, silah ambargosuna uyma ve krizin siyasi çözümüne bağlı kalma konusundaki yükümlülüklerini vurguladı” denildi.

Açıklamada ayrıca Büyükelçi Norland’ın Hafter ile görüşmesinin ilk Libya seyahati kapsamında gerçekleştiği ifade edildi.