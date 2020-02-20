Lesotho'da aşk üçgeni cinayeti: Başbakan da yeni eşi gibi eski eşini öldürmekten yargılanacak

Afrika kıtasının güneyinde yer alan Lesotho'da polis, Başbakan Thomas Thabane'nin eski eşi Lipolelo'yu öldürmekle resmen suçlanacağını duyurdu. Daha önce first lady Maesaiah hakkında aynı suçlamayla dava açılmıştı. Bunun üzerine Thabane, ilerlemiş yaş gerekçesiyle temmuzda görevi bırakacağını açıkladı.

Dağlarla çevrili küçük bir krallık olan Lesotho'nun en tepesi aşk üçgeni cinayetiyle sarsılıyor. Başbakanın önceki eşinin silahlı saldırıda öldürülmesi vakasıyla ilgili şimdiki eşinin ardından bizzat kendisi hakkında da dava açılacak. Emniyet Müdürlüğü Başbakan Thomas Thabane'nin eski eşi Lipolelo'nun öldürülmesi vakasında resmen cinayetle suçlanacağını açıkladı.

Bunun üzerine radyodan açıklama yapan 80 yaşındaki Thomas Thabane, temmuz ayında görevi bırakacağını duyurdu, ancak bunun için ilerlemiş yaş gerekçesini gösterirken hakkındaki cinayet davasına değinmedi.

Öncesinde kendi partisinin yönetim kurulunun istifa çağrılarıyla köşeye sıkışan Thabane, basın toplantısında "Ülkeme canla başla hizmet ettim. Barış içinde, istikrarlı bie Lesotho için çalıştı. Ama artık bu yaşta enerjimi kaybettim" dedi.

Polis, Thabane'nin cuma günü mahkemeye çıkarılabileceğini, ancak avukatlarının ilave bir gün talep ettiğini belirtti.

Thabane'nin 2012'den beri ayrı yaşadığı 58 yaşındaki eşi Lipolelo, Temmuz 2017'deki başbakanlık yemin töreninden iki gün önce, başkent Maseru'daki evinin önünde silahlı saldırı sonucu öldürülmüştü.

O sırada Thomas-Lipolelo Thabane çifti kavga gürültülü bir boşanma davası yürütüyordu. Cinayetten iki ay sonra Thomas Thabane, şimdiki eşi Maesaiah ile evlendi.

Thomas-Maesaiah Thabane çifti, Lipolelo cinayetinde rolleri olduğunu yalanlıyor.

Zanlı pozisyonuna girince sırra kadem basan first lady Maesaiah Thabane, 10 Ocak'ta hakkında tutuklama kararı yayımlanması sonrası 5 Şubat'ta ortaya çıkıp polise teslim oldu. Çıkarıldığı mahkemede kefaletle serbest bırakılan first lady hakkındaki cinayet davası 17 Mart'ta başlayacak. Emniyet Müdürlüğü'nün iddiasına göre 42 yaşındaki Maesaiah Thabane, silahlı saldırı sırasında olay yerinde değildi, ama 8 kişilik kiralık katil çetesi tutmuştu.

Bu ay AFP, polisin mahkeeye teslim ettiği belgeleri gördüğünü, içinde Emniyet Müdürü'nün Başbakan'a 23 Aralık 2019 tarihli mektubunun da bulunduğunu duyurdu.

Mektupta Thabane'ye "Soruşturma olay yerinde cep telefonuyla bir başka telefonla iletişim kurulduğunu ortaya çıkardı. Diğer cep telefonu numarası size ait" deniliyor.