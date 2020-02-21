Hafter ateşkes için şartlarını açıkladı: Türk askeri çekilsin, silah sevkiyatı dursun, teröristler yok edilsin

Libya'daki duruma ve Türkiye'nin ülkedeki askeri varlığına ilişkin açıklamalarda bulunan Halife Hafter, Türkiye'nin 'askerlerini Libya'dan çekmesi' karşılığında ateşkese hazır olduklarını belirtti.

Libya Ulusal Ordusu lideri Halife Hafter, ülkede devam eden krize ilişkin yaptığı açıklamalarda, ateşkes sağlanabilmesi için 'Türkiye'nin çekilmesi' şartını öne sürdü.

Öte yandan, Birleşmiş Milletler (BM) ise Libya'da kalıcı ateşkes sağlamayı amaçlayan Cenevre'deki 5+5 formatındaki ortak askeri komite toplantılarının yeniden başladığını duyurdu.

Sputnik'e açıklamalarda bulunan Hafter, Türkiye'nin ve Türkiye destekli Suriyeli militanların ülkeden ayrılması ve Türkiye'nin Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) silah yardımı bırakması koşuluyla ateşkese hazır olduklarını açıkladı.

Hafter, "Ateşkes, Suriyeli ve Türk paralı askerlerinin geri çekilmesi, Türk silahlarının naklinin durdurulması, terörist grupların ortadan kaldırılması gibi bir dizi koşulun sonucunda gerçekleşebilir. Yalnızca bu koşullara ulaşıldığında ateşkes hakkında konuşabiliriz. Ne yazık ki mevcut ateşkes Türkiye ile Serrac Hükümeti tarafından çok sayıda Suriyeli militanın, Türk askerlerinin, teröristlerin ve silahın transferi için kullanıldı. Bu durum ateşkesin ihlali demektir" ifadelerini kullandı.

Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac'ın 'Türkiye ve Katar'dan gelen emirler doğrultusunda BM sponsorluğundaki Cenevre görüşmelerine katılımını askıya aldığını hatırlatan Hafter, "Serrac Ankara ve Doha'dan emir alıyor ve bunlarla hiçbir şey yapamaz. Bunun kanıtı ise Recep Tayyip Erdoğan'ın UMH'nin görüşmelerden çekilmesi yönündeki açıklamaları. UMH hükümeti Türkiye ile Katar'la birlikte militanlara ve terörist gruplara bağımlı" ifadelerini kullandı.

Hafter ayrıca, Libya Ulusal Ordusu'nun BM Libya Misyonu ve BM Libya Özel Temsilcisi Ghassan Salame tarafından yürütülen ve Libya topraklarına güvenlik ve istikrar getirme amacını taşıyan bütün inisiyatiflere açık olduğunu vurguladı.

General ayrıca, UMH'nin ateşkesi ihlal eden adımları karşısında 'sabırlarının tükendiğini' söyledi ve "Erdoğan ve Serrac'ın paralı askerlerinin tekrarlanan ateşkes ihlallerine ve Berlin yükümlülüklerini yerine getirememeleri konusunda sabrımız tükeniyor" dedi.

UMH, geçen Çarşamba günü Libya Ulusal Ordusu'nun salı günkü askeri operasyonuna yanıt olarak Libya içi askeri konularla ilgili müzakereleri askıya aldığını ilan etmişti.

Libya Ulusal Ordusu ise, Trablus limanında demirli bulunan, silah ve mühimmat taşıyan bir Türk gemisini vurduklarını açıklamıştı.